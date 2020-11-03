Актер Андрей Носков не смог приехать в Калининград из-за заражения коронавирусом

Совсем недавно актер успел сделать прививку от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

Актер и режиссер Андрей Носков не смог приехать в Калининград из-за заражения коронавирусом. Как сообщает издание «Петербургский дневник», он вместе с семьей ушел на карантин, когда пришли результаты теста.

- У меня несколько дней была небольшая температура и ломота в теле, я думал, что это что-то простудное, однако решил сделать тест на коронавирус, и он оказался положительным, - рассказал Носков. - К счастью, я несколько дней не выходил из дома, поэтому, надеюсь, никого не заразил, хотя я всегда ношу маску. Где заразился сам – не знаю, я тщательно соблюдаю все меры безопасности.

Болезнь вынудила актера нарушить творческие планы. В частности, сорвалась и командировка в Калининград.

- Я пропустил премьеру спектакля «К звездам», в создании которого участвовал. Сегодня я должен был лететь на съемки сериала в Калининград. И я уже отменил спектакли, которые должны были состояться на этой неделе. Грустно, конечно, но ничего не поделаешь, – добавил он.