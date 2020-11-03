В Калининградском зоопарке тигр Тайфун не мог закрыть пасть из-за застрявшей в зубах косточки

Тигр Тайфун Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке во вторник 3 ноября случилась неприятность с 19-летним тигром Тайфуном. Как сообщила на своей странице в фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова, животное умудрилось насадить себе на клык кусок мозговой косточки.

- Пасть закрываться перестала, - пишет Соколова. - Тайфун попытался кость снять, но у него не получилось. Тогда она сначала сходил в окошко к своей супружнице Татьяне и показал ей, какая прикольная штука есть у него во рту (я не шучу, киперы рассказывают, что так все и было! ). Потом опять попытался снять. А потом плюнул на это дело и спокойно завалился спать с костяной распоркой на зубах.

Специалисты зоопарка не стали терять ни минуты и продумали операцию по спасению тигра.

- Киперы, работающие с Тайфуном, зазвали его во внутреннее помещение и, изловчившись, таки сняли щипцами чертову (а вернее - говяжью) кость с его зуба! – добавил Соколова.

Другими словами, все закончилось хорошо, не понадобился даже наркоз.