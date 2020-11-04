В Калининграде хромая женщина пыталась обокрасть магазин

Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск женщину, которая путем безналичного расчета с банковской карты пыталась похитить деньги в магазине. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, подозреваемая не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Надо заметить, дама выглядит довольно колоритно (подтверждением чему прилагаемое видео), поэтому шансы на ее поимку достаточно велики.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 55-24-02, 55-24-03 либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!