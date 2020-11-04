Уголовник возместил ущерб ограбленному им калининградцу

Апрельским вечером около продуктового магазина в Балтийске был ограблен местный житель. Нападавший избил беднягу, после чего отнял у него мобильный телефон и кошелек, в котором было 15 тысяч рублей с мелочью.

По подозрению в совершенном преступлении был задержан 52-летний балтиец, который полностью признал вину. Как рассказал горожанин, он был изрядно пьян, когда заметил только что вышедшего из магазина малознакомого мужчину и отправился следом за ним.

- По словам подсудимого, сумку у потерпевшего он забирать не планировал, но она и телефон сами выпали у гражданина, когда тот падал, - сообщили подробности в пресс-службе Балтийского горсуда.

Подобранный с земли гаджет грабитель (точнее, разбойник – именно так был квалифицировано судом деяние) потом отдал своему приятелю, оставив себе портмоне с деньгами. Но и кошелек пришлось поспешно выбросить, завидев приближающихся полицейских.

Чтобы смягчить неизбежное наказание, опытный подсудимый (ранее он уже имел неприятности с законом) активно сотрудничал со следствием и возместил своей жертве причиненный ущерб. И в результате проведет в исправительной колонии особого режима только 3, 5 года. Хотя мог получить гораздо больший срок.