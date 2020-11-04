Коронавирусом заболели еще 13 калининградских медиков

Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщает, что среди заболевших за последние сутки значатся 25 пенсионеров и 13 медицинских работников. Вирус также подхватили семеро работающих на промышленных предприятиях и столько же сотрудников образовательных учреждений, 3 представителя торговли и 2 – пищевой промышленности. Кроме того, в числе инфицированных оказались по одному работнику предприятия общественного питания, банка, телекоммуникационных услуг, автотранспортного предприятия и 23 неработающих.

COVID-19 также диагностировали у 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих, 8 учащихся (школа №4 Балтийска, школа №29, гимназия №40, школа №43, школа №46, ШИЛИ, лицей № 23 в Калининграде и школа Полесска). Один из случаев завозной – носитель вируса прибыл из Турции, 7 человек заразилось по контакту в семьях.