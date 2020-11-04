В Калининграде под колеса машины попал 12-летний велосипедист

Обидчиком юного велобайкера стал водитель "Мицубиси". Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За минувшие сутки 3 ноября в Калининграде под колеса автомобилей попали трое пешеходов.

Первый инцидент был зафиксирован в 12:10 на улице генерала Озерова: 28-летний мужчина за рулем «Шкоды» у дома 57, поворачивая на улицу Азовскую, наехал на 59-летнего горожанина, пересекавшего дорогу по «зебре».

Пешеходный переход (правда, не регулируемый) не уберег и 28-летнего калининградца, которого в 14:40 в районе дома 176Б по улице Горького сбил 43-летний земляк на «Хюндае».

Наконец, в 20:42 по местному времени ситуация на Озерова почти в точности повторилась на Ленпроспекте. Поворачивавшая на улицу Шевченко 63-летняя автоледи на «Мазде» не успела притормозить перед 55-летним мужчиной, уверенно двигавшемся на разрешающий сигнал светофора. Видимо, позабыла, что в таких ситуациях уступать дорогу женщине как-то не принято.

Между двумя последними ДТП уместилось еще одно - с участием 12-летнего велосипедиста. В 18 часов 50 минут у дома 39 по улице Габайдулина его сбил кативший в направлении Люблинского шоссе 51-летний водитель «Мицубиси».

К счастью, во всех перечисленных случаях пострадавшие люди отделались неопасными для жизни травмами.