Калининградца нашли мертвым под окнами его дома

Утром 4 ноября в полицию Калининграда поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице старшины Дадаева обнаружен молодой мужчина без признаков жизни.

- По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району 26 лет организована доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя Управления СКР по Калининградской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Гацко. – Личность погибшего установлена – им оказался 26-летний местный житель.

Калининградец проживал в квартире на 6 этаже дома, под конами которого нашли тело. В ходе осмотра места происшествия на трупе обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела будет принято по результатам проверки.