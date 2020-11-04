В Калининграде «Опель» таранил джип, который опрокинулся

Судя по всему, удар был большой силы. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

На перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской в Калининграде столкнулись два автомобиля, один из которых после этого опрокинулся. Фотографии с места ДТП опубликованы на сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области.

Судя по повреждениям транспортных средств, универсал «Опель Астра» мог таранить в левый борт джип «Сузуки Витара», который в результате и завалился на другой бок. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.