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В Калининграде «Опель» таранил джип, который опрокинулся

Столкновение автомобилей произошло на перекресте проспекта Победы и улицы Красносельской
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Судя по всему, удар был большой силы.

Судя по всему, удар был большой силы.

Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

На перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской в Калининграде столкнулись два автомобиля, один из которых после этого опрокинулся. Фотографии с места ДТП опубликованы на сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области.

Судя по повреждениям транспортных средств, универсал «Опель Астра» мог таранить в левый борт джип «Сузуки Витара», который в результате и завалился на другой бок. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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