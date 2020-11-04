Попавший сегодня утром под машину пешеход шел на красный свет

Калининградская Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Московском проспекте. Как уже сообщалось, сегодня, в девятом часу утра недалеко от Росгартенских ворот под колеса автомобиля попал пешеход, пересекавший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Вот только, как уточнили в полиции, 61-летний мужчина двигался на запрещающий – красный сигнал светофора. Возможно, поэтому его появление и стало неожиданностью для водителя «Хюндая», который не успел затормозить. Пешеход получил травмы и был доставлен в одно из медучреждений города.