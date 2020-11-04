Литовский суд не выпустил калининградца Юрия Меля из тюрьмы

Литовский суд отказался смягчить меру пресечения бывшему советскому танкисту Юрию Мелю, осужденному по уголовному делу о событиях у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Калининградец был задержан литовскими спецслужбами в марте 2014-го, когда на личном автомобиле отправился в соседнее государство, чтобы купить лекарства. В марте прошлого года на судебном процессе в Вильнюсе Меля приговорили к 7 годам тюрьмы. С учетом срока предварительного заключения Мель должен выйти на свободу весной 2021 года.

Адвокат россиянина Юриюс Мелис обратился с ходатайством о применении к подзащитному одной или нескольких других более мягких мер содержания под стражей. В этом случае Юрий мог бы, к примеру, находиться на домашнем аресте с применением электронного браслета и изъятием документов.

Однако Коллегия судей Апелляционного суда Литвы отказала в этой просьбе, обосновав это тем, что «осужденный исполняет приговор о лишении свободы по собственному желанию и не подвергается аресту в этом смысле».