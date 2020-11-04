Под Калининградом обнаружен опасный скотомогильник

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов провела проверку информации о скотомогильнике, размещенной в социальных сетях. В сообщении говорилось о многочисленных нарушениях при эксплуатации потенциально опасного объекта близ поселка Нагорное Багратионовского городского округа.

- Нарушения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов подтвердились, - проинформировал в пресс-службе Калининградской облпрокуратуры. - Внесено представление об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. Вместе с тем мер, направленных на устранение выявленных нарушений индивидуальным предпринимателем не принято, поэтому в суд направлено исковое заявление.

Другое прокурорское представление ушло в адрес окружной администрации - «в связи с отсутствием надлежащего муниципального земельного контроля и непринятием мер административного характера к арендатору земельного участка».

Во исполнение требований прокурора, инициировано проведение отбора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ вблизи населенного пункта.