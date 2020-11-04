В квартире на улице Леонова нашли мумию хозяина жилища

По мнению судмедэкспертов, тело горожанина пролежало взаперти не меньше месяца. Фото: Facebook

Сегодня, 4 ноября, в квартире одного из домов по улице космонавта Леонова в Калининграде было обнаружено мумифицированное тело мужчины.

Тревогу забили другие жильцы, вдруг сообразившие, что давно уже не видели своего 46-летнего соседа. И позвонили в полицию. Помогавшие правоохранителям сотрудники МЧС вскрыли входную дверь, чтобы можно было проникнуть в помещение. Тело хозяина жилища находилось на полу в ванной комнате. Как определили чуть позже судебно-медицинские эксперты, мужчина мертв уже более месяца.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель Управления СКР по региону Наталья Гацко. - В ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По имеющейся информации, близких родственников погибший калининградец не имел.