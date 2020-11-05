В Калининграде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 22 человека

День народного единства на улице Левитана в Калининграде прошел под аккомпанемент сирен пожарных машин. В 12:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном девятиэтажном жилом доме. В одной из комнат двухкомнатной квартиры, расположенной на 6 этаже, произошло возгорание дивана на площади двух квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, на место происшествия выехали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №3 и №4 в составе 20 человек и 4 единицы техники, которым пришлось эвакуировать 22 человека, в том числе двоих детей. Пострадавших не оказалось.