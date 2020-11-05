В Светлом из-за короткого замыкания загорелась стена в квартире многоэтажки

В Светлом на улице Горького в среду 4 ноября произошел пожар в пятиэтажке. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, возгорание случилось из-за короткого замыкания в одной из квартир, расположенной на втором этаже – вспыхнула электрическая розетка. Далее огонь перекинулся на обои.

Выгореть успело всего полметра стены – жильцы быстро среагировали и ликвидировали возгорание до прибытия спасателей. Тем не менее, на место происшествия все равно прибыл пожарный расчет пожарно-спасательной части №31 в составе 4 человек и 1 единицы техники.