В США освободили калининградку Богдану Осипову, которую обвиняли в похищении собственных детей

Богдана Осипова с детьми Фото: архив КП

Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, обвиненную американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном сайте суда.

- Поручить Федеральному бюро тюрем немедленно освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу – Ред.), ожидающую повторного приговора, назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции и применить стандартные условия освобождения в ожидании повторного приговора, разрешив Мобли находиться при этом в доме вне штата Канзас, - отмечается в документе.

В документе также говорится, что россиянка уже отбыла максимально возможный срок наказания в 36 месяцев по статье, связанной с похищением ребенка, а также в связи с состоянием ее здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.

Ранее окружной суд Канзаса был против немедленного ее освобождения и настаивал, чтобы россиянка прибыла лично для заслушивания нового приговора в город Уичито штата Канзас.

Напомним, Осипова была приговорена к семи годам тюремного заключения по статье «Международное похищение ребенка одним из родителей» и по двум пунктам статьи «Вымогательство международного масштаба». Она также обязана была выплатить более 18 тысяч долларов бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек.