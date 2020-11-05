В Калининградской области спасатели дважды за сутки привлекались для ликвидации последствий ДТП

ДТП на Красносельской Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

4 ноября в Калининградской области произошли как минимум две аварии, для ликвидации последствий которых привлекались сотрудники МЧС. Правда, пресс-служба ведомства сообщает на своем сайте только об одном факте.

- 4 октября 2020 года в 19:00 на 49 километре автодороги « Калининград-Черняховск-Нестеров- граница с Литовской Республикой» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного транспортного средства, - пишет пресс-служба. - Имеется пострадавший. На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-14 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Другая авария произошла уже в самом Калининграде на улице Красносельской: столкнулись «Сузуки Витара» и «Опель», в результате чего первая машина опрокинулась на бок. О ДТП в начале первого часа дня рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области. Чуть позже в комментариях появилась дочь одного из участников аварии, которая заявила, что никто из участников столкновения не пострадал.

- За рулем был мой папа, на «Опель» молодой человек, - написала девушка. - Обе машины пострадали сильно. Люди не пострадали, кроме сильного шока. Ребятам, которые были рядом и помогли обоим водителям огромное спасибо, что не за телефоны схватились, а оказали помощь.

Она также призналась, что виновником аварии был ее отец.