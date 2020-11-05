В Калининграде произошел сбой в работе сети "Билайн"

Сегодня утром с проблемами столкнулись абоненты "Билайн", проживающие в нескольких районах Калининграде. Сообщения об этом стали появляться в соцсетях около 8 утра.

"У меня три мобильных телефона на "Билайне", сеть пропала на двух, интернет - на всех трех", - написала в 8.20 калининградка Анастасия.

Ее поддержали другие пользователи. Судя по комментариям, проблемы со связью возникли как минимум в районе Гвардейского проспекта, улицы Летней, улицы Борзова и по нескольким другим адресам.

Представители "Билайн" оперативно подключились к обсуждению проблемы и попросили всех, у кого есть жалобы, сообщить номер телефона и адрес проживания.

"Шлем команду врачей и проведем экстренную операцию", - заверили в компании.