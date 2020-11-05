На трассе Калининград-Черняховск насмерть сбили сидевшую на дороге женщину

На трассе Калининград — Черняховск вечером 4 ноября произошло смертельное ДТП. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона, автомобиль «Хендай» сбил 56-летнюю женщину, сидевшую на проезжей части. Она погибла на месте до приезда «скорой помощи».

ДТП произошло около семи часов вечера, на неосвещенном участке трассы. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, погибшей оказалась жительница поселка Куйбышевское. Автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения, на нее наехал, совершая обгон. Информацию о том, что женщина сидела на проезжей части в ведомстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.