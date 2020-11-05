В Зеленоградске открыли новую остановку для электричек

. Фото: zelenogradsk.com

В Зеленоградске в черте города открыли новую остановку пригородных поездов. Она находится в районе улицы Приморской и Приморского проезда между остановочными пунктами Сосновка и Малиновка. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Остановочную платформу возвела Калининградская железная дорога, администрация муниципалитета, со своей стороны, обустроила тротуар от остановочного пункта до улицы Приморской, ведущей на новый пляж «Западный». Также в районе пункта и тротуара оборудовано освещение.

В рамках второго этапа на платформе планируется установить крытые павильоны для ожидания и скамейки. В перспективе от остановки до пляжа «Западный» будет вести пешеходный бульвар.