В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 5 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на:

- ул. А. Орлова 1-7, 25, 4- 26

ул. Возрождения 1

ул. Войкова 1-35, 6-30

ул. Г. Щербакова 12-28, 19-21, 32- 36

ул. И. Земнухова

ул. Краснознаменская

ул. Садовая

ул. Новинская 23, 47, 49, 49а

пер. Г. Щербакова 1- 9, 2-10

пер. Новинский 2-12, 18

пер. Орлова 2, 6, 3-11

пер. Снайперский 1-11, 2-10;

От холодной воды до 15.00 отключены дома по ул. Липовая аллея 3, 3а; по ул. Коммунистическая 59аб, 61а (д/с №114),

ул. Летняя 50а – с 12.00 до 15.00;

- ул. Полк. Ефремова 3-7 - с 9.00 до 17.00;

ул. Багратиона 144а, 156-160 – с 10.00 до 16.00; ул. Серж. Колоскова 2-8, пер. Серж. Колоскова 2-40 – с 10.00 до 15.00.