В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 5 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на:
- ул. А. Орлова 1-7, 25, 4- 26
ул. Возрождения 1
ул. Войкова 1-35, 6-30
ул. Г. Щербакова 12-28, 19-21, 32- 36
ул. И. Земнухова
ул. Краснознаменская
ул. Садовая
ул. Новинская 23, 47, 49, 49а
пер. Г. Щербакова 1- 9, 2-10
пер. Новинский 2-12, 18
пер. Орлова 2, 6, 3-11
пер. Снайперский 1-11, 2-10;
От холодной воды до 15.00 отключены дома по ул. Липовая аллея 3, 3а; по ул. Коммунистическая 59аб, 61а (д/с №114),
ул. Летняя 50а – с 12.00 до 15.00;
- ул. Полк. Ефремова 3-7 - с 9.00 до 17.00;
ул. Багратиона 144а, 156-160 – с 10.00 до 16.00; ул. Серж. Колоскова 2-8, пер. Серж. Колоскова 2-40 – с 10.00 до 15.00.