В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на Московском проспекте водитель «Хендая» сбил 61-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.

Днем на улице Тургенева в Зеленоградске на «зебре» сбили 47-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения.