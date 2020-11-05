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В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

Пострадавшие получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на Московском проспекте водитель «Хендая» сбил 61-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.

Днем на улице Тургенева в Зеленоградске на «зебре» сбили 47-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения.

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