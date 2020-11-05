16 медиков, 10 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявлен 121 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 26-ти заболевших диагностирована пневмония.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 16 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников торговых организаций;
- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;
- 5 сотрудников транспортных предприятий;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- по одному предприятия пищевой промышленности, парикмахерской, правоохранительных органов;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся школ Калининграда;
- 13 неработающих.
Всего в области по состоянию на четверг, 5 ноября, зарегистрировано 7420 случаев коронавируса.