16 медиков, 10 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявлен 121 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 26-ти заболевших диагностирована пневмония.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 16 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников торговых организаций;

- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий телекоммуникационных услуг;

- 5 сотрудников транспортных предприятий;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- по одному предприятия пищевой промышленности, парикмахерской, правоохранительных органов;

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся школ Калининграда;

- 13 неработающих.

Всего в области по состоянию на четверг, 5 ноября, зарегистрировано 7420 случаев коронавируса.