Десять калининградцев перевели мошенникам 4,5 млн рублей

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Калининградцы продолжают переводить телефонным мошенникам крупные суммы денег под предлогом их сохранности. Злоумышленники убеждают потерпевших сообщать им данные своих банковских карт, обналичивать сбережения и зачислять деньги на незнакомые счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По-прежнему горожане устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа, а также берут кредиты и отдают их мошенникам.

Так, на мобильный телефон 43-летнего инженера-программиста из Калининграда позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили ему, что кто-то оформил на мужчину крупный кредит. Для отмены заявки аферисты убедили калининградца пойти в банк, взять кредит и перевести на указанные им счета.

51-летнего безработного мошенники убедили перевести 415 тысяч рублей на предоставленный ими «безопасный» счет. 69-летнего пенсионера злоумышленники убедили похожим образом перевести им 290 тысяч, а 92-летнего калининградца заставили под предлогом инвестирования в акции газодобывающей компании сообщить им данные своей карты, что позволило аферистам получить доступ к его счету, однако похитить им удалось всего 32 тысячи – все, что пенсионер держал на карте.

44-летнюю женщину-дворника злоумышленники под видом сотрудников социальных служб заставили сообщить им по телефону данные банковской карты, якобы для зачисления ей на счет выплат за проработанный ранее срок. Однако, вместо увеличения денежных средств на счете, она вскоре обнаружила их списание – всего аферисты похитили 114 тысяч.

37-летняя калининградка, которая хранила на счете сбережения своей семьи, поддалась на уговоры телефонных мошенников и перевела 2 миллиона рублей на их счета. Женщина в течении нескольких дней обналичивала и зачисляла деньги через банкоматы в торговых центрах, думая, что тем самым спасает их от несанкционированного доступа. По похожей схеме аферисты обманули 30-летнего тестировщика программного обеспечения. Молодой мужчина несмотря на то, что каждый день имеет дело с компьютерными программами, по указке лже-сотрудников банка установил на свой смартфон программу удаленного доступа (Team Viewer), якобы для защиты сбережений, после чего неизвестные сняли с его счета 306 тысяч рублей.

27-летняя калининградка под предлогом сохранности денег перевела мошенникам 97 тысяч, 31-летняя специалист торгового центра по продаже стройматериалов взяла кредит 564 тысячи рублей и отправила его телефонным аферистам, а 39-летний индивидуальный предприниматель под предлогом ошибочной заявки на кредит, оформил на себя займ в 370 тысяч и также расстался с заемными деньги, переведя их на счет злоумышленников.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела, полиция разыскивает злоумышленников.