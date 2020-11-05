Жительницу Советска будут судить за ложное заявление об изнасиловании

В августе этого года 22-летняя жительница Советска обратилась в межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР с заявлением о том, что она была изнасилована своим 27-летним знакомым, который вдобавок совершил в отношении своей жертвы насильственные действия сексуального характера. Правоохранители провели доследственную проверку, которая принесла несколько неожиданные результаты.

Изложенные «потерпевшей» сведения своего подтверждения не нашли. Оказалось, что советчанка оговорила парня, исходя из личной неприязни к нему. На самом-то деле все было, как говорят в народе, по любви – хотя в данном случае вернее использовать официальную формулировку «по обоюдному согласию». Просто после того как процесс завершился, горожанин словесно оскорбил свою партнершу. Вот и решила отомстить, а в результате сама оказалась обвиняемой по статье УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

- На стадии предварительного следствия обвиняемая вину совершенного преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, - сообщили в УСКР по Калининградской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Девушке грозит лишение свободы на срок до 3 лет.