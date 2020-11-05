Больных почти в 2 раза больше, чем год назад: в Калининградской области началась еще и эпидемия ОРВИ

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Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, на 44-ой календарной неделе (26 октября – 01 ноября) в Калининградской области зарегистрировали 6234 случаев заболевания ОРВИ (в том числе 2047 случаев у детей). Это выше показателей предыдущей недели сразу на 26%. Кроме того, уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превысил эпидемический порог на 10,4%. В Роспотребнадзоре отмечают, что это произошло прежде всего за счет большого числа заболевших в возрасте старше 18 лет.

В общую статистику вошли и те, у кого ОРВИ была вызвана коронавирусом, но нельзя сказать, что это сказалось слишком сильно. По данным оперативного штаба, за прошлую неделю симптомы ОРВИ были диагностированы у 490 человек с подтвержденным COVID-19.

Если сравнить с 44-ой календарной неделей 2019 года (с 28 октября по 3 ноября), то сейчас заразившихся ОРВИ почти в 2 раза больше. Год назад за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 3310 человек.

Объединяет картину нынешнего года и прошлого то, что заразившихся гриппом среди заболевших не было ни тогда, ни сейчас. В основном циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа, РС- вирусы и другие.