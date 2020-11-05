Попавший в ДТП калининградец сжег машину и заявил об угоне

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Фото: Архив "КП"
На жителя Полесска завели уголовное дело за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
22-летний местный житель пришел в полицию и сообщил, что угнали его «Фиат», который стоял у дома на улице Заводской. Полицейские начали проверку и вскоре обнаружили сгоревший автомобиль в канаве около поселка Тюленино. А после этого установили, что никакого угона не было.
«Оказалось, что молодой человек недавно приобрел автомобиль, хотя прав не имел. Катаясь в ночное время по району, он потерял управление и съехал в кювет. Испугавшись, он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия, после чего сообщил в полицию о ложном угоне», - рассказали в пресс-службе полиции.
Теперь незадачливому водителю грозит до двух лет лишения свободы.