В Кафедральном соборе Христа Спасителя откроют выставку фотографий

. Фото: Александр КАТЕРУША

Презентация выставки, посвященной 35-летию Калининградской епархии, состоится8 ноября в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Экспозицию «Остров православия на западе России» представят архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим и директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов.

«Выставочный комплект передадут учреждениям культуры и образования региона, а также представят в храмах Калининградской и Черняховской епархий», - отметили в пресс-службе епархии.

Напомним, Калининградскую митрополию РПЦ возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.