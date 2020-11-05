В Калининграде проведут бесплатные онлайн-лекции о балах и маскарадах прошлого

. Фото: Александр КАТЕРУША

Центральной темой традиционных «Дней Эрмитажа» в Музее изобразительных искусств в этом году стали «Музеи-биржи». В бесплатной экспозиции, доступной для всех посетителей, представлены фотографии пяти бирж – Санкт-Петербургской, Рижской, Кенигсбергской, Рыбинской и Саратовской. Они отражают прошлое и настоящее архитектурных памятников.

Как рассказали организаторы, в рамках «Дни Эрмитажа» пройдет серия zoom-лекций «Эрмитажные среды». Сотрудники Эрмитажа и Музея изобразительных искусств расскажут о том, как проходили придворные балы и маскарады прошлого.

Присоединиться к лекторию – по ссылке, которую Музей будет размещать в своих аккаунтах в соцсетях. Расписание лекций здесь.

«Дни Эрмитажа» в Музее изобразительных искусств продлятся до 13 декабря.