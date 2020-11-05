Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области был выявлен 121 новый случай коронавируса. Случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетах, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калининграде – 92. Семь случаев выявлено в Гурьевском городском округе, шесть – в Светлогорском. Четыре случая выявлены в Балтийском округе, три – в Гвардейском округе. По два случая подтверждены в Зеленоградском и Светловском округах, по одному – в Неманском, Черняховском, Багратионовском округа.

Всего в области по состоянию на четверг, 5 ноября, зарегистрировано 7420 случаев заболевания.