Калининградские кёрлингистки завоевали два серебра юниорского первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошел крупнейший турнир отечественного кёрлинга среди спортсменов не старше 22 лет. На специализированной арене «Ледяной куб» в Олимпийском парке выступили 24 женские команды в двух подгруппах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воспитанницы калининградской муниципальной спортивной школы по зимним видам спорта дошли до финальных матчей и в лиге «А», и в лиге «Б». И те, и другие провели по 14 туров. Затем вышли в полуфиналы, где одержали победы.

Команда из Санкт-Петербурга с калининградками Ириной Низовцевой и Ингой Наумец, обыграла представительниц Москвы со счётом 6:4. А пятёрка Софьи Алферьевой, Виолетты Нипперс, Алины Захарова, Анастасии Рязанцевой и Марии Шароваровой оказалась сильнее соперниц из Иркутской области со счётом 7:3. Но финальные матчи остались за оппонентами – со счётом 5:6 и 2:6 соответственно.

Напомним, что два года назад представители нашего кёрлинга дебютировали на зимних Олимпийских играх. В Пхёнчхане выступили Юлия Портунова и Юлия Чемоданова (Гузиёва) из областного центра спортивной подготовки сборных команд.