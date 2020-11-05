Калининградцев возмущают "шоу с чайками" на Центральном рынке

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В редакцию "Комсомолки" обратилась жительница Калининграда Анна Смирнова, которая пожаловалась, на шоу с чайками на Центральном рынке города. По ее мнению, это приводит к антисанитарии.

- Продавщицы рыбы на Центральном рынке устраивают шоу с кормлением чаек рыбой, - сообщила Анна Смирнова. - Крупные птицы слетаются стаями на бесплатный «обед» и гадят. Фекалии диких птиц запросто могут попасть на открытые витрины с рыбой.

Смирнова обратилась с обращением в региональное управление Роспотребнадзора. "Есть ли угроза для покупателей подхватить какую-нибудь заразу после таких «кормежек», является ли это нарушением правил торговли? - спрашивает калининградка.

Ответ санитарных врачей на обращение опубликуют в ближайшее время.