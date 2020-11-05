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Саперы Балтийского флота обезвредили 9 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Снаряды обнаружили за прошедшую среду
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

За прошедшую среду, 4 ноября, группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 9 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, саперы обезвредили восемь 82-мм артиллерийских снаряда обнаруженных на Балтийском шоссе в Светлогорске и один артснаряд на территории поселка Владимировка Гурьевского района.

Опасные боеприпасы были вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

Военные отметили, что с начала года уже обезврежено более 4,5 тыс. различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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