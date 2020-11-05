Тele2 расширяет возможности доставки SIM-карт, приобретенных в интернет-магазине

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В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Удобным способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси».

Как сообщается, оператор расширил зону доставки в регионе, теперь услуга действует в Калининграде и Гусеве в дневное время (с 10:00 до 18:00). Чтобы ей воспользоваться, клиенту достаточно указать этот способ доставки на сайте интернет-магазина.

- Количество покупок через онлайн-магазин стремительно увеличивается – рассказал Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2. - Мы увидели, что запущенная ранее доставка через «Яндекс.Такси» в Калининграде оказалась востребованной у наших клиентов. Теперь услуга доступна и жителям Гусева, которые могут не выходя из дома легко подключиться к Tele2 и оперативно получить свою SIM-карту в течение двух часов после заказа.

После оформления заказа перевозчик получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту займет не более двух часов. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты.

Важно, что при доставке карт соблюдаются правила санитарной безопасности. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.