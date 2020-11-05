Калининградка засудила косметологов за обожженные ноги

В октябре прошлого года жительница города Неман пришла в косметологический салон «Лагуна», находящийся в Советске, чтобы сделать лимфодренаж ног. Это такой вид массажа, производящийся с использованием специального аппарата. За процедуру продолжительностью 40 минут пришлось выложить 400 рублей, но не в этом дело. Проблема оказалась в том, что женщина почувствовала, что ее нижним конечностям становится все горячее, а потом они и вовсе запылали, будто в огне. Высвободиться из аппарата бедняжка самостоятельно не смогла, а помочь ей было некому, поскольку в кабинете клиентку оставили в полном одиночестве, и дозваться никого не удалось. Наконец, вернулся сотрудник салона и прервал удовольствие, превратившееся в пытку.

Уже дома неманчанка поняла, что получила сильные ожоги - ноги покрылись волдырями, отекли и сильно болели. Попытки самолечения мазью из аптеки ни к чему не привели, пришлось обратиться к врачу. Тот диагностировал термический ожог области голеностопного сустава 1-й степени и назначил лечение. Когда немного полегчало, пострадавшая потребовала у косметологов компенсировать ей моральный вред за некачественно оказанную услугу, но получила отказ.

Тогда дама обратилась с иском в Неманский городской суд, который квалифицировал полученную ей травму как легкий вред здоровью.

- Со слов истицы, было видно, что аппарат для прессотерапии установлен недавно, и сотрудник салона не знает, какие параметры необходимо установить для проведения процедуры, - сообщили в пресс-службе суда. - Это подтвердилось и в ходе исследования документации.

В итоге с индивидуального предпринимателя было взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 25 306 рублей 18 копеек в виде штрафа, а также 612 рублей, 35 копеек, которые пострадавшей пришлось заплатить за лекарства. Апелляционную жалобу проигравшей стороны Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского облсуда оставила без удовлетворения, признав решение неманских коллег законным и обоснованным.