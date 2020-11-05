У прокуратуры появились вопросы к скотомогильнику в поселке Нагорное

Межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при размещении скотомогильника в поселке Нагорное. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, были обнаружены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Арендатору участка было внесено представление, однако предприниматель не устранил выявленные нарушения. Так что прокуратура обратилась в суд. А также ведомство внесло представление в адрес администрации Багратионовского городского округа.