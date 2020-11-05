В пруду на окраине Калининграда нашли тело мужчины

Сегодня, 5 ноября, около полудня жительница Калининграда, выгуливавшая свою собачку вокруг пруда на улице Дзержинского, заметила в воде какой-то необычный предмет. При ближайшем рассмотрении это оказалось телом человека. Женщина поспешила позвонить в полицию.

- На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Московскому району, - сообщили в региональном Управлении СКР. - В ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего мужчины обнаружено не было.

Личность утопленника также пока установить не удалось. Для установления точных причин его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.