Драка в общежитии завершилась ударом ножа в живот

Центральный районный суд Калининграда отправил в исправительную колонию общего режима обитателя общаги в поселке Совхозный. Поздно вечером 19 апреля этого года пьяный горожанин воткнул нож в живот соседу. Тот выполнял просьбу коменданта успокоить расшумевшихся жильцов. Ранение специалисты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый активно каялся, впрочем, упорно настаивая на том, что всего лишь хотел напугать незваного гостя, который до этого успел сломать ему нос, а потом подошел слишком близко. Противоправное поведение потерпевшего суд учел – равно как и тот факт, что поножовщик поспешил оказать раненому помощь, а потом добровольно возместил ему ущерб.

В итоге приговор получился для такой статьи Уголовного кодекса достаточно щадящим: за решеткой осужденному предстоит провести 3 года и 8 месяцев.