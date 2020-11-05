В пятницу станет известно, начнется ли вторая четверть в школах Калининградской области

. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Как сообщает пресс-служба правительства области, в пятницу, 6 ноября, министр образования Светлана Трусенева расскажет о том, как будет организован учебный процесс в школах региона во второй четверти. Сейчас, напомним, школьники находятся на плановых каникулах, которые начались 2 ноября и продлятся до конца этой недели.

Ровно неделю назад Светлана Трусенева уже комментировала ситуацию.

- Вторую четверть мы начнем в штатном режиме, и все образовательные организации будут работать с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, – заявила министр во время общения с редакторами муниципальных газет.

Несмотря на это, 3 ноября региональные власти ввели новые ограничительные меры из-за обострения ситуации с коронавирусом. В частности, учреждениям высшего профессионального образования и их филиалам рекомендовали до 4 декабря перейти на дистанционное обучение. Коснется ли эта мера школ, узнаем уже завтра.