Алиханов: Дом Советов будет демонтирован до основания

. Фото: Александр Подгорчук

На сегодняшнем заседании Калининградской областной думы Антон Алиханов сообщил о том, что приступать к демонтажу Дома Советов планируют в феврале-марте 2021 года. Позже, заявил на встрече с главными редакторами СМИ, губернатор сообщил подробности предстоящих работ.

- Существующий объект мы будем демонтировать до самого основания. Исходим из того, что необходимо будет создать двухуровневую, как минимум, подземную парковку. Поэтому, вполне возможно, что будет демонтироваться и часть фундамента, - сообщил Антон Алиханов.

По словам губернатора, работы будут проводиться без использования средств областного бюджета. Как будет выглядеть новое здание на месте Дома Советов, региональные власти еще не показали.

- Его состояние не позволяет в этом же виде возрождать, но мы возродим его в несколько видоизмененном виде, - рассказал Антон Алиханов.