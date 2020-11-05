В Калининградской области автоматически продлеваются пособие на ребенка и ежемесячная выплата многодетным семьям

Региональные меры социальной поддержки семей, имеющих детей будут продлеваться автоматически на 6 месяцев. Это касается тех, у кого срок предоставления помощи истекает в период с октября 2020 года по февраль 2021 года.

По информации министерства социальной политики, новшества вводятся для сокращения числа граждан, обращающихся в Центр социальной поддержки населения и многофункциональный центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для подтверждения права на получение тех или иных мер социальной поддержки.

Автоматическое и беззаявительное продление до 28 февраля 2021 года касается пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплате многодетным семьям.

В министерстве обратили внимание, что получателям услуг не стоит беспокоиться: выплаты за октябрь будут осуществляться после того, как постановление вступит в силу.

Получить консультацию по вопросу продления выплаты можно по телефону единого регионального справочного центра 8 (800) 201-39-00, добавочный 1.