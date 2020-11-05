На Московском проспекте в Калининграде планируют обустроить еще одну круговую развязку

О планах на встрече с редакторами калининградских СМИ рассказал губернатор Антон Алиханов. По словам главы региона, в обозримом будущем появится «автомобильная связь между Московским проспектом и улицей Шевченко». Но это еще не все.

- Сейчас обсуждается вопрос кругового движения на развязке с мостом (Деревянным, ведущим к Рыбной деревне - Ред.). Этот момент будет отдельно прорабатываться, - сообщил губернатор.

«Прорубить» дорогу между Московским проспектов и улицей Шевченко позволяет концепция застройки территории возле Дома Советов, которую обсуждают областные власти. Губернатор заверил, что плотного строительства не будет - вокруг постараются максимально сохранить зеленые насаждения.