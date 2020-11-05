Алиханов сказал, когда калининградцев начнут вакцинировать от коронавируса

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в четверг вечером на встрече с журналистами оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как тяжелую, при этом назвав ее "контролируемой".

- Никто не говорит, что все замечательно. Мы ситуацию контролируем. При этом мы не находимся в первой части списка - ни по количеству заболевших, ни по напряженности, - сказал глава области. - Сейчас у нас 5 процентов от всего тестирования - это подтвержденный ковид. И эта цифра не сильно изменилась, при том, что мы делаем гораздо больше тестов. Лекарств остаточно, врачи работают, получают достаточно хорошие выплаты.

Он предположил, что в декабре регион получит вакцину от центра Гамалеи.

- Мы очень ждем вакцинацию, - признался Антон Алиханов. - Надеюсь, в декабре мы сможем применять вакцину от центра Гамалеи. Там есть сложности с ее хранением, вакцина от "Вектора" не имеет таких ограничений. Ее будут поставлять в январе. В новый год будем входить с активным процессом вакцинирования. Пока наблюдаем ситуацию. Если сейчас пойдет отдельная волна гриппа, будем вводить дополнительные ограничения.