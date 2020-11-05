В Калининграде пройдут рейды по офисам крупных компаний для проверки перевода работников на удаленку

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в ближайшее время в регионе будут организованы проверки предприятий на предмет соблюдения ими антикоронавирусных ограничений.

- Мы действуем, исходя из тех данных, которые нам поступают от Роспотребнадзора. Ситуация постоянно мониторится и обсуждается. Хочется обратить внимание, что 50 процентов офисных работников должны быть переведены на удаленку. Это не рекомендация, а обязанность работодателя. У нас планируются рейды по банковским учреждениям, по другим крупным учреждениям офисного типа, в ходе которых будут устанавливаться, каким образом работодатель выполняет эти требования, - сказал глава области.