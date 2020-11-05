Дом Советов в Калининграде демонтируют до основания

Дом Советов прикажет долго жить. Фото: Иван МАРКОВ

Дом Советов, один из символов Калининграда, будет демонтирован до основания. Об этом в четверг на встрече с журналистами заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Есть предварительные устные договоренности с инвестором. Мы договорились, что в начале следующего года он начнет демонтаж здания, который будет проходить параллельно с проектированием (нового объекта - Ред.). Первая визуализация нового объекта уже готова, она требует детализации, мы покажем ее примерно через месяц, - сказал губернатор.

Он сказал, что проект хотели реализовать несколько компаний, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, но правительство области остановилось на калининградском инвесторе - чтобы оставить больше средств налогов в регионе. Имя инвестора Антон Алиханов не назвал, заявив, что раскрое его после подписания контракта.

Губернатор пояснил, как именно будет демонтирован Дом Советов:

- Существующее здание будет демонтировано практически до самого основания. Вопрос использования фундамента будет дополнительно прорабатываться. Мы исходим из того, что под новым комплексом необходимо создать двухуровневую парковку, поэтому, возможно, будет демонтироваться и часть фундамента.

Алиханов подчеркнул, что все эти работы будут происходить за частные деньги:

- Это инвестиционный проект.

На территории между Домом Советов и улицей Зарайской появится застройка, а также парковая зона.

- На территории вокруг Дома Советов будет определенное строительство, но это не то (грандиозное - Ред.), что ранее планировалось, - сказал глава области. - Мы предложим легкие в плане застройки варианты и большое внимание уделим озеленению.

Кроме того, как отметил Антон Алиханов, "будет создана автомобильная связь между Московским проспектом и улицей Шевченко и, возможно, появится круговое движение на развязке с Эстакадным мостом".

Территория Королевского замка в границы нового инвестиционного проекта не входит.