Алиханов рассказал о планах реновации в центре Калининграда

В четверг на встрече с журналистами губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининград ждет реновация по примеру московской.

- В Москве рассматривается проект закона о региональной реновации. Те механизмы, которые были отточены в Москве, во многом предлагаются в регионы, - сказал Алиханов. - У нас есть достаточно большие массивы жилья в центре Калининграда, которые возможны к рассмотрению такого рода проектов. Это массивы между Ленинским проспектом, улицами Черняховского, Сергеева и Шевченко, а также массив хрущевок между Ленинским и Московским проспектами.

Губернатор отметил, что "супервысотного" строительства на месте хрущевок не будет.

- Мы сейчас находимся на этапе согласования с прокуратурой новых правил землепользования и застройки. У нас высотность в пределах первого вального кольца ограничена 7 этажами, - сказал Антон Алиханов.