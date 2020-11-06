Калининградец продавал марихуану через интернет-магазин

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который культивировал марихуану и продавал ее через интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленника задержали, когда он делал закладки в районе улицы Двинской. В тайниках были обнаружены самодельные свёртки с марихуаной общим весом 13,1 грамм.

«В доме мужчины обнаружили специально оборудованную осветительными приборами комнату, в которой он выращивал коноплю. Запрещённые вещества он продавал через интернет-магазин под псевдонимом. Из подпольной лаборатории полицейские изъяли 8 кустов», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.