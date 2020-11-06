Полицейские задержали шестерых копателей янтаря

В Калининградской области полицейские задержали две группы старателей, незаконно добывавших янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трое злоумышленников при помощи мотопомп добывали янтарь в районе поселка Надеждино, у них изъяли 475 граммов необработанного янтаря.

Еще одна группа старателей из трех человек установила мотопомпы на моторную лодку и добывала янтарь на берегу Синявинского озера. Они успели добыть 1,3 килограмма сырца.

На троих задержанных завели административные дела. Еще трое злоумышленников ранее уже привлекались к административной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, так что за рецидив их привлекут уголовной ответственности.