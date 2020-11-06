18 медиков, 6 педагогов, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом – 125 человек. У 13-ти заболевших диагностирован коронавирус, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 18 медицинских работников;
- 14 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников торговых организаций;
- 10 сотрудников транспорта и транспортной инфраструктуры;
- 2 сотрудника предприятий ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- по одному предприятий сельского хозяйства, охранного предприятия, правоохранительных органов;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (школа 50, лицей 17);
- воспитанник детского сада 6 Гусев;
- 14 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 7545 случаев заболевания.