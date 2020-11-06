18 медиков, 6 педагогов, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом – 125 человек. У 13-ти заболевших диагностирован коронавирус, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 18 медицинских работников;

- 14 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников торговых организаций;

- 10 сотрудников транспорта и транспортной инфраструктуры;

- 2 сотрудника предприятий ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- по одному предприятий сельского хозяйства, охранного предприятия, правоохранительных органов;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (школа 50, лицей 17);

- воспитанник детского сада 6 Гусев;

- 14 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 7545 случаев заболевания.