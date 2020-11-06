СМИ пишут об отставке Николая Цуканова с поста полпреда президента

Николай Цуканов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов может покинуть пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом в пятницу со ссылкой на собственные источники написала газета "Коммерсантъ". На место Цуканова может быть назначен министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

В аппарате полпреда "Комсомолке" информацию о скорой отставке Цуканова не подтвердили и не опровергли:

- Мы слухи не комментирует, в настоящее время полпред находится в отпуске.

Николай Цуканов занимал пост губернатора Калининградской области с 2010 по 2016 годы, после чего был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В июне 2018 года Цуканов был переведен в Екатеринбург, где занял должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.