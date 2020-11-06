В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в пятницу нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в пятницу, 6 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 отключат от электричества дома по ул. Аллея Смелых 10-22, 20а, 24а, 24б, 31, ул. Мукомольная 12а, 12б, пер. Парковый 3, 4, 5, 6, 8;

С 13.30 до 18.00 света не будет на ул. Минина и Пожарского 16, ул. Ковальчук 3а-7а, пр. Мира 63а;

До 18.00 без света останутся дома по ул. Красносельская 71а, 73, 73а, 75, 77, 79, 79а, 81, 83 ул. Радистов 13, 14, 15, 16, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 44, 44 ½, 46, 46а, 48, 48а, 51, 54а, 57, пер. Радистов 1, 3, 5, 7, 9, 20 ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37, 46, 48 ул. Жуковского 1а, 2е ул. Менделеева 45, 45а, 46а, 52, 62, 66а, 70, 74 ул. Белинского 62.

От холодной воды до 15.00 отключены дома по ул. Дзержинского 98 и ул. О. Кошевого 90.